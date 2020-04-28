В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности главу 12 предлагается дополнить новой статьей.
"Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей", — говорится в документе.
Кроме того, за аналогичное повторное нарушение штраф составит пять тысяч рублей.
В пояснительной записке отмечается, что проект направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Также авторы инициативы предлагают, чтобы рассмотрением подобных административных правонарушений занимались органы внутренних дел.
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