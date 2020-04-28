Минтруд рассказал, сколько россиян работают удаленно во время пандемии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 10% граждан России сегодня работают удаленно, их права защищены государством, заявил министр труда и социальной защиты РФ Порядка 10% граждан России сегодня работают удаленно, их права защищены государством, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

"На сегодняшний день права тех, кто работает в удаленном режиме своей занятости, они защищаются государством. Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае если у вас не изменились ваши трудовые обязанности и служебные обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был в обычном режиме работы", - рассказал Котяков в интервью телеканалу "Россия 24"

По его словам, на сегодняшний день "порядка 10% граждан уже работают в таком режиме".

"И в принципе я четко осознаю, что после завершения всех ограничений, которые на сегодняшний день действуют по организациям нашей трудовой деятельности, большинство граждан захотят остаться именно в таком режиме", - предположил министр.

Поэтому, подчеркнул он, очень важно сформировать правильную нормативно-правовую базу, регулирующую взаимоотношения работодателя и работника. Этот режим, добавил Котяков, по мнению многих работников удобен, экономит время работника на дорогу к месту работы, позволяет находится в семье.