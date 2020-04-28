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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T22:25
https://ria.ru/20200428/1570712124.html
В Саратовской области введут двухнедельный карантин в домах престарелых
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570451552_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_9ec517830e8b05e99bc2138e8d07cef4.jpg
РИА Новости

В Саратовской области введут двухнедельный карантин в домах престарелых

21:31 28.04.2020 (обновлено: 22:25 28.04.2020)
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкФельдшер бригады экстренного реагирования
Фельдшер бригады экстренного реагирования
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 29 апреля на 14 дней закрывает дома престарелых и психоневрологические интернаты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
И.о. министра соцразвития области Наталия Гурьева ранее сообщила, что случаи коронавируса среди работников и пациентов выявили в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе и в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе, причем в последнем COVID-19 диагностирован у медработника, работавшего в соцучреждении по совместительству. Областной оперштаб во вторник уточнил, что COVID-19 выявлен у четырех работников социальных учреждений интернатного типа.
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"В соответствии с постановлением правительства... с 29 апреля 2020 года вводятся ограничительные мероприятия в учреждениях постоянного пребывания людей - дома престарелых, психоневрологические интернаты, в том числе для несовершеннолетних. На 14 дней данные учреждения закрываются на вход и выход для проживающих, сотрудников, посетителей, лиц, осуществляющих охрану учреждений", - написал Стрелюхин во вторник на своей странице в Instagram.
По его словам, руководителям соцучреждений поручено организовать двухнедельную посменную работу с круглосуточным пребыванием работников и обеспечить эпидемиологическую безопасность своих учреждений.
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"Запрещается допускать к исполнению служебных обязанностей сотрудников старше 65 лет. На основании внутреннего приказа организации допускается временное перемещение до завершения ограничительных мероприятий проживающих граждан в семьи законных представителей, родных и близких при письменном согласии последних и взятых на себя обязательствах по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм по профилактике коронавирусной инфекции", - отметил вице-губернатор.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 28 апреля лабораторно подтверждены 359 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 47 человек.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В Ершовском и Балтайском районах введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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