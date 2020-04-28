В пермской больнице два отделения закрыли на карантин

Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус

ПЕРМЬ, 28 апр - РИА Новости. Два отделения клинической больницы №2 имени Граля в Два отделения клинической больницы №2 имени Граля в Перми закрыты на двухнедельный карантин, коронавирус выявлен у пациента медучреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.

"Два отделения, урологии и хирургии, городской клинической больницы №2 имени Ф. Х. Граля закрыты на прием и выписку пациентов на 14 дней по предписанию главного санитарного врача. У одного из пациентов отделений выявлен положительный тест на COVID-19", — пояснили в ведомстве. Собеседница агентства добавила, что тесты на коронавирус сдали сотрудники и пациенты отделений, их результаты оказались отрицательными.

Специалистами Роспотребнадзора определены люди, контактировавшие с инфицированным пациентом, все они взяты под наблюдение.

Больница №2 имени Граля стала вторым лечебным учреждением, отделения которого во вторник, 28 апреля, закрыли на карантин. Прием и выписку пациентов приостановили также в отделении педиатрии пермской детской клинической больницы №13, где коронавирусом заразился сотрудник.

Аналогичные мероприятия из-за COVID-19 в апреле вводились в отделениях еще семи медучреждений региона. Ранее сообщалось о карантине в отделениях краевой больницы имени Вагнера в Березниках, пермской горбольницы №7 и ведомственной клиники "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги.

Прием и выписка пациентов также на время прекращалась в отделениях Краснокамской больницы, где проходили лечение люди с пневмонией, районной больнице в поселке Юго-Камском, онкоотделении краевой детской клинической больницы. Двухнедельная обсервация применялась и в краевой инфекционной больнице, но 15 апреля она завершилась.