В Подмосковье назвали условие смягчения ограничений из-за COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ограничения по коронавирусу в Подмосковье будут ослаблены, когда уровень заболеваемости пойдет на спад, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с новым коронавирусом в Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок ограничений по коронавирусу до 11 мая включительно.
"Когда уровень заболеваемости коронавирусом пойдет на спад, ограничения будут ослаблены. Но в ближайшее время просим вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.
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