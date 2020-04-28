Число жертв COVID-19 в мире превысило 202 тысячи человек

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 2 954 222 человек, более 202,5 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы более 76 тысяч новых случаев заражения и 3932 смертей.
Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 386 693 человека), скончались более 126 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.