Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину из-за цифровых пропусков

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отклонил коллективный иск муниципального депутата Дениса Шендеровича и других людей к мэру Москвы Сергею Собянину из-за введения цифровых пропусков для перемещения по городу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Сегодня вынесено решение по шести объединенным искам, в удовлетворении отказано", - сказала собеседница агентства, отказавшись пояснить подробнее.
Истцы оспаривали указ мэра "О введении режима повышенной готовности", а также принятые поправки в этот документ. Речь идет об ограничение права на передвижение по столице, а также об обязательном оформлении цифровых пропусков.
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