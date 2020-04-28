Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину из-за цифровых пропусков

"Сегодня вынесено решение по шести объединенным искам, в удовлетворении отказано", - сказала собеседница агентства, отказавшись пояснить подробнее.

Истцы оспаривали указ мэра "О введении режима повышенной готовности", а также принятые поправки в этот документ. Речь идет об ограничение права на передвижение по столице, а также об обязательном оформлении цифровых пропусков.