В Чехии продлили режим ЧП из-за коронавируса

ПРАГА, 28 апр – РИА Новости. Депутаты чешского парламента после 10-часовых дебатов большинством голосов приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 17 мая, правительство предлагало продлить ЧП до 25 мая.

В итоге был выбран компромиссный вариант, большинство депутатов проголосовали за продление режима ЧП до 17 мая. Из 101 присутствующих за это проголосовали 54 депутата.