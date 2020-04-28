Друг Надежды Бабкиной рассказал, когда ее могут выписать из больницы

"Спешу сообщить вам, что мы каждый день с ней на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через семь-десять дней уже полностью здоровой", — написал он в Instagram.