Друг Надежды Бабкиной рассказал, когда ее могут выписать из больницы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, врачи планируют выписать примерно через неделю, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
"Спешу сообщить вам, что мы каждый день с ней на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через семь-десять дней уже полностью здоровой", — написал он в Instagram.
Ранее пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор говорил, что Бабкина находится на лечении с диагнозом пневмония, коронавирус у нее не обнаружен.