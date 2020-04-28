В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение двух нежилых домов

Сообщение о возгорании двух нежилых деревянных домов на улице Шевченко, дом 13 в Нижнем Новгороде поступило во вторник в 19.08. В 19.45 была объявлена локализация пожара на площади 750 квадратных метров. В ликвидации пожара принимают участие 16 единиц техники и 61 человек личного состава.