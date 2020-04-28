Число заболевших COVID-19 во Франции достигло почти 130 тысяч человек

ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания Число выявленных случаев заболевания коронавирусом во Франции приближается к отметке в 130 тысяч человек, сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"С первого марта мы оплакиваем 23 660 смертей, из них 14 810 - в больницах, а 8850 - в социальных и медики-социальных учреждениях", - заявляют в DGS.

Общее число заболевших в стране составляет 129 859 человек. "В больницах находятся 27 484 человек с COVID-19, за сутки зарегистрированы 1 321 новых госпитализации. Из больниц выписывается больше людей, чем поступает", - отмечают в ведомстве.

В отделениях реанимации находятся 4387 человек с коронавирусом, их них 153 человека - в тяжёлом состоянии.

В то же время, с начала эпидемии из больниц, излечившись от коронавируса, выпивались 46 886 человек, к которым следует прибавить "десятки тысяч" тех, кто вылечился, не будучи госпитализированным.

Накануне сообщалось, что в стране выявлено 128 339 случаев заболевания коронавирусом, 23 293 человек скончались.

Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта введёны строгие ограничения на передвижения. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Как ожидается, Франция начнет выходить из карантина 11 мая.