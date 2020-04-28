Глава Белгородской области заявил о локализации очага COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Очаг COVID-19 в Белгородском областном онкодиспансере, где скончался врач, больше не представляет угрозы, заявил губернатор региона Евгений Савченко в эфире телеканала "Россия 24".
"Ситуация там полностью локализована. Очаг не представляет никакой угрозы ни для онкодиспансера, ни для кого-то другого, в том числе для больных", - заявил Савченко.
Ранее стало известно о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших девять медиков. Один из них скончался от развившейся на фоне COVID-19 двусторонней пневмонии. Согласно статистическим данным по заболевшим в регионе, в течении последних нескольких дней число инфицированных коронавирусом в онкодиспансере не менялось.
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