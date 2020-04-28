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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T20:45
https://ria.ru/20200428/1570710741.html
Глава Севастополя назвал реальную численность населения города
https://cdn22.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_0:91:3009:1785_1036x0_80_0_0_f476f47236d8ff288659693d5f69e9fc.jpg
РИА Новости

Глава Севастополя назвал реальную численность населения города

20:45 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Фактическое население Севастополя, по оценкам властей, превышает 450 тысяч и достигает 700 тысяч человек, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
"У нас по статистике необходимо было разворачивать койки из расчета 450 тысяч человек, я сразу принял решение разворачивать вдвое больше, так как по потреблению воды и хлеба очевидно, что в Севастополе проживает более 700 тысяч человек", - сказал Развожаев президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом.
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Он сообщил, что в городе развернуто 465 коек (при плане 260 исходя из официальной статистики численности населения). Оборудовано подачей кислорода 138 коек, реанимационных - 39. Город ждет по контракту поставок 63 аппарата ИВЛ, добавил врио губернатора. В течение двух дней будет достроен модуль на 21 бокс и 42 койки с кислородом возле инфекционной больницы, также Минобороны РФ строит дополнительный модульный госпиталь на 60 коек, сообщил Развожаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевВладимир ПутинСевастопольОбщество
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