Глава Севастополя назвал реальную численность населения города

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Фактическое население Севастополя, по оценкам властей, превышает 450 тысяч и достигает 700 тысяч человек, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
"У нас по статистике необходимо было разворачивать койки из расчета 450 тысяч человек, я сразу принял решение разворачивать вдвое больше, так как по потреблению воды и хлеба очевидно, что в Севастополе проживает более 700 тысяч человек", - сказал Развожаев президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом.
Он сообщил, что в городе развернуто 465 коек (при плане 260 исходя из официальной статистики численности населения). Оборудовано подачей кислорода 138 коек, реанимационных - 39. Город ждет по контракту поставок 63 аппарата ИВЛ, добавил врио губернатора. В течение двух дней будет достроен модуль на 21 бокс и 42 койки с кислородом возле инфекционной больницы, также Минобороны РФ строит дополнительный модульный госпиталь на 60 коек, сообщил Развожаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.