Глава Севастополя назвал реальную численность населения города

Он сообщил, что в городе развернуто 465 коек (при плане 260 исходя из официальной статистики численности населения). Оборудовано подачей кислорода 138 коек, реанимационных - 39. Город ждет по контракту поставок 63 аппарата ИВЛ, добавил врио губернатора. В течение двух дней будет достроен модуль на 21 бокс и 42 койки с кислородом возле инфекционной больницы, также Минобороны РФ строит дополнительный модульный госпиталь на 60 коек, сообщил Развожаев.