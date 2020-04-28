"Едят мороженое": Трамп обвинил демократов в нежелании работать

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил конгрессменов-демократов в нежелании работать из-за эпидемии коронавируса, в то время как в стране нужно утверждать новые меры помощи пострадавшим.
Во вторник стало известно, что палата представителей конгресса США, где большинство у демократов, отказалась от плана вернуться к заседаниям 4 мая из-за коронавируса, сославшись на то, что в Вашингтоне все еще сохраняется распоряжение "оставаться дома" в связи с ростом заболеваемости.
Такие меры в столице США действуют как минимум до середины мая. Как ожидалось, палата представителей должна была обсудить новый пакет поддержки экономики, включая финансовые компенсации штатам, пострадавших из-за повышения запросов на пособия по безработице.
"Демократы не хотят возвращаться. Думаю, им следовало бы, но они не хотят. Они наслаждаются своими каникулами, а им не следовало бы. Но они это делают. Думаю, вы видели (спикера палаты представителей) Нэнси Пелоси, которая ела мороженое в вечернем телеэфире. Они хорошо проводят время", - сказал Трамп журналистам.
Ранее в апреле Пелоси приняла участие в одном из популярных вечерних шоу, где показала большие запасы мороженого в своем домашнем холодильнике и съела одну порцию в прямом эфире.
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