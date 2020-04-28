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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T20:40
https://ria.ru/20200428/1570710567.html
"Едят мороженое": Трамп обвинил демократов в нежелании работать
https://cdn23.img.ria.ru/images/156256/17/1562561787_245:595:2827:2048_1036x0_80_0_0_bb48350e4b424551f9d6c74b4d7cd17e.jpg
РИА Новости

"Едят мороженое": Трамп обвинил демократов в нежелании работать

20:39 28.04.2020 (обновлено: 20:40 28.04.2020)
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© AP Photo / Patrick SemanskyЧлены Палаты представителей Конгресса США во время голосования по импичменту Дональда Трампа. 18 декабря 2019
Члены Палаты представителей Конгресса США во время голосования по импичменту Дональда Трампа. 18 декабря 2019
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил конгрессменов-демократов в нежелании работать из-за эпидемии коронавируса, в то время как в стране нужно утверждать новые меры помощи пострадавшим.
Во вторник стало известно, что палата представителей конгресса США, где большинство у демократов, отказалась от плана вернуться к заседаниям 4 мая из-за коронавируса, сославшись на то, что в Вашингтоне все еще сохраняется распоряжение "оставаться дома" в связи с ростом заболеваемости.
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Такие меры в столице США действуют как минимум до середины мая. Как ожидалось, палата представителей должна была обсудить новый пакет поддержки экономики, включая финансовые компенсации штатам, пострадавших из-за повышения запросов на пособия по безработице.

"Демократы не хотят возвращаться. Думаю, им следовало бы, но они не хотят. Они наслаждаются своими каникулами, а им не следовало бы. Но они это делают. Думаю, вы видели (спикера палаты представителей) Нэнси Пелоси, которая ела мороженое в вечернем телеэфире. Они хорошо проводят время", - сказал Трамп журналистам.

Ранее в апреле Пелоси приняла участие в одном из популярных вечерних шоу, где показала большие запасы мороженого в своем домашнем холодильнике и съела одну порцию в прямом эфире.
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