"Едят мороженое": Трамп обвинил демократов в нежелании работать

"Демократы не хотят возвращаться. Думаю, им следовало бы, но они не хотят. Они наслаждаются своими каникулами, а им не следовало бы. Но они это делают. Думаю, вы видели (спикера палаты представителей) Нэнси Пелоси, которая ела мороженое в вечернем телеэфире. Они хорошо проводят время", - сказал Трамп журналистам.