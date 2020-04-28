В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

Ранее эта функция была доступна только в тестовых версиях. Для ее активации потребуется обновить приложение.
Процесс добавления участников остался прежним: необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.
Необходимость расширить групповые беседы разработчики объяснили эпидемией коронавируса.
"Из-за пандемии многие из нас остались вдали от друзей и семьи. Из-за этого люди по всему миру стали чаще использовать голосовые и видеобеседы в WhatsApp", — говорится в сообщении.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 198 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.