В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

Ранее эта функция была доступна только в тестовых версиях. Для ее активации потребуется обновить приложение.

"Из-за пандемии многие из нас остались вдали от друзей и семьи. Из-за этого люди по всему миру стали чаще использовать голосовые и видеобеседы в WhatsApp", — говорится в сообщении.