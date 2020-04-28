Собянин назвал условие ослабления ограничений из-за COVID-19 в Москве

"Как только уровень заболеваемости пойдет на спад, мы сразу же начнем ослаблять действующие ограничения. Но в ближайшие дни их необходимо соблюдать максимально строго. Рассчитываю на вашу поддержку. Только вместе мы сможем победить", - сообщил Собянин.