Собянин назвал условие ослабления ограничений из-за COVID-19 в Москве

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Москвы начнут ослаблять меры, как только уровень заболеваемости коронавирусом пойдёт на спад, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.
"Как только уровень заболеваемости пойдет на спад, мы сразу же начнем ослаблять действующие ограничения. Но в ближайшие дни их необходимо соблюдать максимально строго. Рассчитываю на вашу поддержку. Только вместе мы сможем победить", - сообщил Собянин.
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