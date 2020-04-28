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2020-04-28T20:31
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Россия призвала стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия
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РИА Новости

Россия призвала стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия

20:31 28.04.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва призывает все стороны конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия и возобновить диалог под эгидой ООН, говорится в опубликованном на сайте МИД РФ ответе официального представителя МИД Марии Захаровой на вопрос СМИ относительно заявлений председателя Палаты депутатов Ливии Акилы Салеха и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, приуроченных к месяцу мусульманского поста Рамадан.
Захарова напомнила, что в телеобращении к нации глава ливийского парламента Салех призвал к прекращению боевых действий в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. "Отмечаем, что в этом выступлении содержится ряд конструктивных предложений по выводу Ливии из затянувшегося военно-политического кризиса. Среди них – создание единых органов власти при соблюдении пропорциональной географической представленности трех исторических регионов страны, разработка новой конституции, проведение в соответствии с ней президентских и парламентских выборов.
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Лавров прокомментировал заявление Хафтара о выходе из соглашения
Полагаем, что озвученные председателем Палаты депутатов Ливии идеи могли бы лечь в основу политических дискуссий в рамках процесса всеобъемлющего ливийского урегулирования", - сказала Захарова.
При этом на фоне примирительной тональности выступления Салеха последние заявления командующего Ливийской национальной армии Хафтара были выдержаны "в жестком и бескомпромиссном ключе", отмечается в комментарии. В частности, он подтвердил намерение продолжить "до победного конца" начатую более года назад военную операцию и "освободить от террористов" Триполи и всю территорию Ливии, а также объявил о переходе власти в стране к военному командованию.
"Убеждены, что продолжение братоубийственной междоусобицы чревато для Ливии и ее многострадального народа катастрофическими последствиями. Призываем все стороны конфликта проявить ответственность за судьбу своей родины, немедленно прекратить боевые действия и возобновить диалог под эгидой ООН на всех трех треках урегулирования – военном, политическом и экономическом – в соответствии с решениями Международной берлинской конференции, закрепленными резолюцией 2510 СБ ООН", - подчеркнула Захарова.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
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В ООН прокомментировали выход Хафтара из Схиратского соглашения
Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия. Он заявил, что управление страной переходит к армии.
Создание ПНС Ливии стало возможным после подписания в 2015 году так называемых Схиратских соглашений - по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ должен был заложить основы политического урегулирования в стране, однако эти решения так и не были воплощены в жизнь, несмотря на усилия внешних спонсоров (Тунис, Италия, Алжир) и спецпредставителей ООН.
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование ПНС. Салех выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Он предложил "дорожную карту", состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
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Эксперты оценили заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к армии
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РоссияОбострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарМария ЗахароваЛивияВ мире
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