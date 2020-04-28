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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T22:46
https://ria.ru/20200428/1570710321.html
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570704574_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_3f162793f87429a1284bbac713690c32.jpg
РИА Новости

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

20:29 28.04.2020 (обновлено: 22:46 28.04.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТрансляция совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России
Трансляция совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ.
Таким образом, российский лидер установил 6,7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.
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"Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни - шестое, седьмое и восьмое мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали. Брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы", — сказал президент.
При этом он отметил, что этот период должен проходить с соблюдением всех мер предосторожности.

Избегать посиделок

Также Путин попросил россиян избегать больших посиделок во время майских праздников.
"Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы, и каждому их нас так и хочется выдохнуть и сказать: все, наконец, закончилось, все позади. Тем более что за окнами весна, тёплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, и в Сибирь, и на Дальний Восток", — отметил президент.
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Он подчеркнул, что необходимо избегать ненужным поездок, поскольку нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом.
"Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно", — объяснил российский лидер.
С подобной просьбой к россиянам также выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Крайне важно для сохранения жизни, особенно, дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста, все-таки обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков", — сказал министр.

Нельзя расслабляться

Глава государства также заявил, что в борьбе с коронавирусом есть движение вперед, в нужном направлении. Однако президент попросил не расслабляться.
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"Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своём здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти", — сказал Путин.
Однако он предостерег, что угроза дальнейшего широкого распространения коронавируса еще не миновала.
"Кому-то может показаться, и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших, 48 тысяч человек - это всего лишь 0,4% жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика", — добавил Путин.
В России выявили более 93 тысяч случаев заражения коронавирусом, более восьми тысяч пациентов выздоровели, 876 скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоВладимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Путин всем оплатит сохраненную зарплату? Или у бизнеса уже и на два месяца должны быть запасы по расходам? А что не на 50 лет сразу? Че мелочится. Бизнес он такой, как открыл, так сразу миллионер, а через год миллиардер. А, нет. Стоп. Это же только про олигархов наших, которые в кризис свое состояние умножают.
28 апреля, 23:36
Василий Иванов
141311228
Да, хороший у нас Президент в России. Хотите здоровье сберечь, вот вам выходные с сохранением заработной платы. А кто ее сохранять людям будет в частном бизнесе и из какого бюджета? А, кредит же можно взять. Первые полгода без процентов, а потом в течение оставшихся 6-ти месяцев будь любезен выплати 4% по кредиту. Но зарплату своим работникам выплати. А на какие средства после этого бизнес вновь поднимать, этого Президент России не сказал. Вот и плодим в период пандемии армию безработных и неимущих. Лукашенко правильно сказал, работать надо и в условиях пандемии, иначе как потом экономику поднимать с колен.
29 апреля, 05:38
АСАлександр Серов
1613004
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