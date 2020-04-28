Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Трансляция совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Таким образом, российский лидер установил 6,7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.

"Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни - шестое, седьмое и восьмое мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали. Брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы", — сказал президент.

При этом он отметил, что этот период должен проходить с соблюдением всех мер предосторожности.

Избегать посиделок

Также Путин попросил россиян избегать больших посиделок во время майских праздников.

"Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей, накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы, и каждому их нас так и хочется выдохнуть и сказать: все, наконец, закончилось, все позади. Тем более что за окнами весна, тёплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, и в Сибирь, и на Дальний Восток", — отметил президент.

Он подчеркнул, что необходимо избегать ненужным поездок, поскольку нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом.

"Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно", — объяснил российский лидер.

С подобной просьбой к россиянам также выступил глава Минздрава Михаил Мурашко

"Крайне важно для сохранения жизни, особенно, дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста, все-таки обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков", — сказал министр.

Нельзя расслабляться

Глава государства также заявил, что в борьбе с коронавирусом есть движение вперед, в нужном направлении. Однако президент попросил не расслабляться.

"Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своём здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти", — сказал Путин.

Однако он предостерег, что угроза дальнейшего широкого распространения коронавируса еще не миновала.

"Кому-то может показаться, и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве , где больше всего заболевших, 48 тысяч человек - это всего лишь 0,4% жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика", — добавил Путин.

В России выявили более 93 тысяч случаев заражения коронавирусом, более восьми тысяч пациентов выздоровели, 876 скончались.