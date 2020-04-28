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2020-04-28T20:29
https://ria.ru/20200428/1570710287.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест счетов и имущества Калви 6 мая
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РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест счетов и имущества Калви 6 мая

20:29 28.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Baring Vostok Майкл Калви в суде
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мосгорсуд назначил на 6 мая рассмотрение апелляционных жалоб защиты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви на продление ареста банковских счетов на сумму около 7,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Осенью Басманный суд Москвы арестовал квартиру американца на Большой Дмитровке и два его банковских счета: на сумму свыше 7,4 миллиона рублей и на 54 тысячи рублей. Позднее Мосгорсуд снял арест с квартиры, а дело об аресте счетов отправил на новое рассмотрение в районный суд, в январе имущество и счета Калви были повторно арестованы.
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"Мосгорсуд назначил на 6 мая рассмотрение апелляционных жалоб защиты на постановление Басманного суда о продлении обеспечительных мер", - сказала собеседница агентства.
Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.
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