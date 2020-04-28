Роскосмос хочет создать комплекс мониторинга техногенных и природных ЧС

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Роскосмос объявил тендер на создание космического комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 7,5 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Создание космического комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и космической системы на его основе в составе 4-6 космических аппаратов (Шифр ОКР "Канопус-В")", - сформулирован объект закупки.

Согласно материалам, данная работа – составная часть опытно-конструкторской работы в рамках федеральной космической программы России на 2016 – 2025 годы.

В техническом задании отмечается, что в состав космической системы должны войти космический комплекс и наземный комплекс приема, обработки и распространения информации. Запуск космических аппаратов , входящих в космический комплекс, планируется с космодрома "Восточный".

Срок окончания работ по контракту – 15 ноября 2025 года.

Как сообщалось ранее, данная закупка фигурировала в планах компании на 2020-2022 годы, опубликованных в октябре прошло года. Тогда цена контракта планировалась в 8,7 миллиарда рублей.