Собянин рассказал о последствиях ослабления ограничений в Москве

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ослабление ограничительных мер по коронавирусу неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Президент России Владимир Путин продлил указом нерабочие дни почти на 2 недели.
"Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших", - сказал Собянин.
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