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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T20:20
https://ria.ru/20200428/1570710029.html
Захарова назвала проблемные страны для эвакуации россиян
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_063e1bf3ed9d5836cc9fe1e1d2433f45.jpg
РИА Новости

Захарова назвала проблемные страны для эвакуации россиян

20:20 28.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Индия, а также ряд африканских и островных государств остаются проблемными точками в деле вывоза россиян из-за рубежа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что с 24 апреля "ЮТэйр" совершает многодневный перелет по маршруту Москва — Денпасар — Бангкок — Сургут, чтобы доставить домой 200 россиян, оставшихся за рубежом после закрытия авиасообщения из-за коронавируса. Авиакомпания также планировала посадку в Фиджи, откуда необходимо забрать 26 россиян, но авиационные власти Фиджи отказали в посадке российскому борту.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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"Мы планировали, что вывезут не только из Таиланда и Индонезии, но еще захватят по пути и людей с Фиджи. Да, небольшая группа... Но у каждого из них своя судьба и своя история... Очень сложная проблемная точка - Индия… Африка, островные государства. Большая проблема еще – возможность связаться с людьми", - сказала Захарова в эфире телеканала РБК.
В понедельник представитель МИД РФ сообщила, что суммарно около 2 тысяч россиян вернулись из Индии на родину с помощью вывозных рейсов, организованных на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, Москва выразила признательность индийской стороне за содействие.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФиджиОбщество
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