Захарова назвала проблемные страны для эвакуации россиян

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Индия, а также ряд африканских и островных государств остаются проблемными точками в деле вывоза россиян из-за рубежа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что с 24 апреля "ЮТэйр" совершает многодневный перелет по маршруту Москва — Денпасар — Бангкок — Сургут, чтобы доставить домой 200 россиян, оставшихся за рубежом после закрытия авиасообщения из-за коронавируса. Авиакомпания также планировала посадку в Фиджи, откуда необходимо забрать 26 россиян, но авиационные власти Фиджи отказали в посадке российскому борту.
"Мы планировали, что вывезут не только из Таиланда и Индонезии, но еще захватят по пути и людей с Фиджи. Да, небольшая группа... Но у каждого из них своя судьба и своя история... Очень сложная проблемная точка - Индия… Африка, островные государства. Большая проблема еще – возможность связаться с людьми", - сказала Захарова в эфире телеканала РБК.
В понедельник представитель МИД РФ сообщила, что суммарно около 2 тысяч россиян вернулись из Индии на родину с помощью вывозных рейсов, организованных на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, Москва выразила признательность индийской стороне за содействие.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.