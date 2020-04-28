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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T20:19
https://ria.ru/20200428/1570709996.html
Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569505195_0:35:3072:1763_1036x0_80_0_0_12b77e991f97919edeab7b3801b946ac.jpg
РИА Новости

Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

20:19 28.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции беседуют с девушкой водителем на посту ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте
Сотрудники полиции беседуют с девушкой водителем на посту ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Сотрудники полиции беседуют с девушкой водителем на посту ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 28 апр - РИА Новости. Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Режим самоизоляции объявлен в Калининградской области 31 марта. Для поездки на работу необходима справка от работодателя. Перемещение жителей на территории Калининградской области при наличии документа, удостоверяющего личность, возможно в случаях обращения за экстренной медпомощью, следования к ближайшему магазину, для выгула домашних животных, выноса мусора, а также следования на личном автомобиле на дачу для соблюдения режима самоизоляции. Ранее оперштаб планировал частично отменить ограничения с 29 апреля.
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"По итогам совещания у президента принято решение продлить режим самоизоляции на территории Калининградской области по 11 мая включительно. Соответственно, в силе остается справочный режим, который действует на текущий момент. Единственное послабление, которое мы вводим с завтрашнего дня - разрешается работать магазинам непродовольственных товаров, которые располагаются в отдельно стоящих зданиях и имеют отдельный вход", - сообщили в штабе.
В магазинах должны быть соблюдены все меры, рекомендованные Роспотребнадзором для их работы - обязательный масочный режим, социальная дистанция и норматив по числу посетителей на площадь магазина (не более одного на 50 "квадратов").
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"Парикмахерские, салоны красоты и торговые центры могут быть допущены к работе с 12 мая, если это позволит ситуация с распространением коронавируса в регионе", - добавили в штабе.
По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 28 апреля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 16,5 тысячи человек. Выявлены 303 случая заражения (39 - за последние сутки), 66 человек из них выздоровели, трое умерли. Под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи человек, в том числе 163 - в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьОбщество
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