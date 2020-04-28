Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

Сотрудники полиции беседуют с девушкой водителем на посту ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте. Архивное фото

Сотрудники полиции беседуют с девушкой водителем на посту ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте

КАЛИНИНГРАД, 28 апр - РИА Новости. Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Режим самоизоляции объявлен в Калининградской области 31 марта. Для поездки на работу необходима справка от работодателя. Перемещение жителей на территории Калининградской области при наличии документа, удостоверяющего личность, возможно в случаях обращения за экстренной медпомощью, следования к ближайшему магазину, для выгула домашних животных, выноса мусора, а также следования на личном автомобиле на дачу для соблюдения режима самоизоляции. Ранее оперштаб планировал частично отменить ограничения с 29 апреля.

"По итогам совещания у президента принято решение продлить режим самоизоляции на территории Калининградской области по 11 мая включительно. Соответственно, в силе остается справочный режим, который действует на текущий момент. Единственное послабление, которое мы вводим с завтрашнего дня - разрешается работать магазинам непродовольственных товаров, которые располагаются в отдельно стоящих зданиях и имеют отдельный вход", - сообщили в штабе.

В магазинах должны быть соблюдены все меры, рекомендованные Роспотребнадзором для их работы - обязательный масочный режим, социальная дистанция и норматив по числу посетителей на площадь магазина (не более одного на 50 "квадратов").

"Парикмахерские, салоны красоты и торговые центры могут быть допущены к работе с 12 мая, если это позволит ситуация с распространением коронавируса в регионе", - добавили в штабе.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 28 апреля на COVID-19 в Калининградской области обследованы 16,5 тысячи человек. Выявлены 303 случая заражения (39 - за последние сутки), 66 человек из них выздоровели, трое умерли. Под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи человек, в том числе 163 - в условиях обсерватора.