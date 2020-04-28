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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T20:37
https://ria.ru/20200428/1570709932.html
В Кировской области умер четвертый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Кировской области умер четвертый пациент с коронавирусом

20:17 28.04.2020 (обновлено: 20:37 28.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Четвертая пациентка с коронавирусом умерла в Кировской области, женщине было 62 года, у нее были хронические заболевания, сообщает министерство здравоохранения региона.
Ранее в Кировской области умерли трое пациентов с коронавирусом – две женщины старше 80 лет и 65-летний мужчина.
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"Во вторник, 28 апреля, в инфекционном госпитале Кирова скончалась жительница Яранского района. 62-летняя женщина находилась в группе риска из-за сопутствующих хронических заболеваний. Пациентка была госпитализирована 23 апреля. Уже на следующие сутки ее состояние стало ухудшаться, и она была переведена на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Я приношу искренние соболезнования родным и близким", – сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.
Сейчас в инфекционных госпиталях находятся пациенты, зараженные коронавирусом, и контактные с ними. Всем организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное, 8 человек – в тяжелом состоянии. Пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ, на сегодняшний день нет. Из стационара выписан 41 человек, все они получили необходимое лечение и полностью здоровы.
Всего на территории Кировской области зафиксированы 489 случаев новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кировская областьОбщество
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