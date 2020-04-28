В Кировской области умер четвертый пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Четвертая пациентка с Четвертая пациентка с коронавирусом умерла в Кировской области , женщине было 62 года, у нее были хронические заболевания, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ранее в Кировской области умерли трое пациентов с коронавирусом – две женщины старше 80 лет и 65-летний мужчина.

"Во вторник, 28 апреля, в инфекционном госпитале Кирова скончалась жительница Яранского района. 62-летняя женщина находилась в группе риска из-за сопутствующих хронических заболеваний. Пациентка была госпитализирована 23 апреля. Уже на следующие сутки ее состояние стало ухудшаться, и она была переведена на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Я приношу искренние соболезнования родным и близким", – сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Сейчас в инфекционных госпиталях находятся пациенты, зараженные коронавирусом, и контактные с ними. Всем организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное, 8 человек – в тяжелом состоянии. Пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ, на сегодняшний день нет. Из стационара выписан 41 человек, все они получили необходимое лечение и полностью здоровы.

Всего на территории Кировской области зафиксированы 489 случаев новой коронавирусной инфекции.