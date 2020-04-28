Путин назвал сохранение жизней людей главным приоритетом

"Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей. Вновь повторю: для нас сейчас главное - это люди, их жизнь, иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думают, поступают абсолютное большинство из вас", - сказал президент, обращаясь к россиянам в прямом эфире.