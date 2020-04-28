Путин назвал сохранение жизней людей главным приоритетом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Философия любви к человеку помогла выстоять на протяжении веков, человеческая жизнь бесценна, коронавирус будет преодолен, заявил президент России Владимир Путин.
"Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей. Вновь повторю: для нас сейчас главное - это люди, их жизнь, иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думают, поступают абсолютное большинство из вас", - сказал президент, обращаясь к россиянам в прямом эфире.
Он добавил, что если "сохраним, сбережем людей, а все остальное приложится, мы все обязательно наверстаем".
"Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние. Обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги", - отметил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.