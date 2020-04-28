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Тамбовская область
2020-04-28T20:11
https://ria.ru/20200428/1570709731.html
Тамбовские власти подготовили все запланированные инфекционные койки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_6434cdae73dc6c25f4a6dd2213a0e1f5.jpg
РИА Новости

Тамбовские власти подготовили все запланированные инфекционные койки

20:11 28.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре
Медицинские работники в коронавирусном стационаре
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 28 апр – РИА Новости. Тамбовская область полностью выполнила план подготовки лечебных учреждений для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией, в результате развернуты 503 инфекционные койки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, это составляет 100% от планируемой мощности.
"Последние 99 инфекционных коек из запланированных развернуты на базе Тамбовской центральной районной больницы. Стационар полностью перепрофилировали под лечение больных с коронавирусной инфекцией нового типа. Из развернутых здесь коек 91 – с подводкой кислорода, в том числе 26 коек оснащены аппаратами ИВЛ. Для больных предусмотрена вся необходимая диагностическая база: рентгенологические, ультразвуковые и эндоскопические исследования, лабораторная экспресс-диагностика. В отделении будут работать 18 анестезиологов-реаниматологов, 20 врачей, в числе которых инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб, 45 медицинских сестер и 25 человек младшего медицинского персонала. Все сотрудники прошли обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инфекции нового типа", - сказал представитель пресс-службы.
Готовность лечебного учреждениия к приему пациентов оценил во вторник глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
"Тамбовская ЦРБ готова полностью. То, что мы здесь сейчас видим, соответствует предъявляемым требованиям. Я уверен в профессионализме наших врачей. Хочу вас поблагодарить за работу. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы остановить распространение заболевания. Медперсонал не останется без поддержки. Мы обеспечим всем необходимым, включая средства индивидуальной защиты", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
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В пресс-службе добавили, что ранее в регионе организовали Центр для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на базе Тамбовской областной клинической больницы и перепрофилировали под лечение больных с COVID-19 хирургический корпус Рассказовской ЦРБ. 
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьОбщество
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