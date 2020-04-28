Тамбовские власти подготовили все запланированные инфекционные койки

"Последние 99 инфекционных коек из запланированных развернуты на базе Тамбовской центральной районной больницы. Стационар полностью перепрофилировали под лечение больных с коронавирусной инфекцией нового типа. Из развернутых здесь коек 91 – с подводкой кислорода, в том числе 26 коек оснащены аппаратами ИВЛ. Для больных предусмотрена вся необходимая диагностическая база: рентгенологические, ультразвуковые и эндоскопические исследования, лабораторная экспресс-диагностика. В отделении будут работать 18 анестезиологов-реаниматологов, 20 врачей, в числе которых инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб, 45 медицинских сестер и 25 человек младшего медицинского персонала. Все сотрудники прошли обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инфекции нового типа", - сказал представитель пресс-службы.