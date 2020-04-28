В Москве приостановили организацию детского отдыха до 31 июля

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва приостанавливает организацию детского отдыха до 31 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге во вторник.
"К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания. Поэтому мы приостановили организацию детского отдыха до 31 июля 2020 года", - отметил Собянин.
Мэр уточнил, что по поводу третьей смены в августе решение будет принято позднее.
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