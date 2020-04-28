В Москве приостановили организацию детского отдыха до 31 июля

"К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания. Поэтому мы приостановили организацию детского отдыха до 31 июля 2020 года", - отметил Собянин.