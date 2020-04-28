В Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах

"Но за последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на "удаленке", в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы. Поэтому по просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьезно ужесточены. Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более 4 часов в будние дни. Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина", - пишет Собянин.