В Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Требования к соблюдению тишины в жилых домах в Москве серьезно ужесточены, на шумный ремонт останется не больше четырех часов в будни, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, в обычные времена закон о тишине разрешает шумные ремонтные работы в жилых домах не более восьми часов в сутки – с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00, за исключением воскресений и праздничных дней.
"Но за последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на "удаленке", в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы. Поэтому по просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьезно ужесточены. Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более 4 часов в будние дни. Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина", - пишет Собянин.
Он отметил, что в отличие от обычных времен эти требования распространяются на недавно введенные жилые дома - новостройки, где проблема соблюдения тишины и покоя стоит особенно остро.
"Ограничения на проведение шумных работ вступают в силу немедленно", - добавил Собянин.
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