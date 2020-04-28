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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T21:33
https://ria.ru/20200428/1570709377.html
В Москве продлили режим повышенной готовности
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570630786_22:732:1478:1551_1036x0_80_0_0_cf6ffe154793cbda255ebd1a80850cbc.jpg
РИА Новости

В Москве продлили режим повышенной готовности

20:02 28.04.2020 (обновлено: 21:33 28.04.2020)
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовКурьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом до 11 мая включительно продлил действие режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Таким образом, в столице запрещены спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.
Также в Москве до этого времени приостанавливается дистанционное обучение, говорится в документе.
Обращаясь к москвичам в своем блоге, Собянин призвал всех во время майских праздников оставаться дома.
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Мэр подчеркнул, что, несмотря на снижение динамики прироста заболевших, за неделю число больных выросло на 70 процентов, и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно. Реальное число заболевших еще больше, добавил Собянин.
Он отметил, что многие переносят болезнь бессимптомно, у кого-то она в начальной стадии, у кого-то она не подтверждена лабораторно, но есть все клинические признаки инфекции.
"Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших", — написал мэр.
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Собянин добавил, что власти начнут ослаблять ограничения, как только уровень заболеваемости пойдет на спад.
Также, по словам мэра, в ближайшие дни в столице безработным в дополнение к федеральному и региональному пособию начнут доплачивать по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Аналогичные меры также приняли в Подмосковье.
По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 93 558 человек (из них 48 426 — в Москве), 8456 выздоровели, 867 пациентов погибли.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
А что с пропусками?Их продлят или новые оформлять?
28 апреля, 20:09
troshkin73
12201018
Собянин показал себя, как грамотный, адекватный градоначальник.
28 апреля, 21:31
avalbert v
12200119
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