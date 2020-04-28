"Газпром" отреагировал на сообщения о бунте рабочих "Силы Сибири"

Ранее СМИ сообщили, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и нехваткой данных о заболевших коронавирусом. Глава Якутииотмечал, что в вахтовых поселках "" проверили более десяти тысяч сотрудников и число заразившихся, по предварительным данным, может оказаться "очень значительным".