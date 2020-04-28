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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T20:02
https://ria.ru/20200428/1570709338.html
"Газпром" отреагировал на сообщения о бунте рабочих "Силы Сибири"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1036x0_80_0_0_8ac6db0db32b836f2d151b16e4f5c046.jpg
РИА Новости

"Газпром" отреагировал на сообщения о бунте рабочих "Силы Сибири"

20:02 28.04.2020
125734
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
"Мы не имеем права комментировать от имени другой компании", — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и нехваткой данных о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что в вахтовых поселках "Газпрома" проверили более десяти тысяч сотрудников и число заразившихся, по предварительным данным, может оказаться "очень значительным".
По официальным данным, на месторождении находятся 34 поселка различных подрядных организаций "Газпрома". Сейчас в местных больницах находятся 56 человек, еще 39 работников ранее вывезли на лечение в Ноябрьск.
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Как сообщили в ямальском региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса, инфекцию диагностировали у 16 вывезенных из Чаяндинского месторождения в автономный округ рабочих, трое их них уже выздоровели.

Прокурорская проверка

В якутской прокуратуре начали проверку соблюдения прав рабочих.
"Будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь, в "Газпром добыча Ноябрьск" отметили, что получили запрос из прокуратуры Ленского района Республики Саха, и смогут прокомментировать сложившуюся ситуацию после его внимательного изучения
"Добыча, подготовка и подача газа в газопровод "Сила Сибири" на Чаяндинском месторождении проходит я в полном объеме", — добавили в компании.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика Саха (Якутия)Сила Сибири (газопровод)ГазпромЛенский районНоябрьскПроисшествия
Популярные комментарии
"Газпром" - "Я не я, только труба моя"
28 апреля, 20:29
dega3333
1371101028
Лезем со своей помощью кула попало, когда у самих дела хуже всех.
28 апреля, 20:35
vikt.ogorodov2015
114001052
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