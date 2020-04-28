В Греции за сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

АФИНЫ, 28 апр - РИА Новости. Два человека умерли от COVID-19 в Два человека умерли от COVID-19 в Греции за последние сутки, зафиксированы 32 новых случая заражения коронавирусом , всего в стране подтверждены 2 566 случаев инфицирования, сообщило министерство здравоохранения во вторник.

Как отмечает минздрав, из 32 новых случаев заражения 13 связаны с репатриацией греков или с уже известными случаями инфицирования.

В отделениях интенсивной терапии на интубации находятся 40 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 70 пациентов.

За сутки два человека умерли от нового коронавируса, всего жертвами COVID-19 в Греции тали 138 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.