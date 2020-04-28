В России число заразившихся коронавирусом военнослужащих достигло 960

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 327 человек, в изоляторах по месту службы– 217 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 8 человек, изолированы на дому – 408 человек", - следует из бюллетеня.