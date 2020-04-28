Число больных COVID-19 в Турции выросло за сутки почти на 2,4 тысячи

АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 2,4 тысячи, общее число заразившихся превысило 114 тысяч, умерли 92 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 2392 новых случая, всего заразившихся – 114 653. Мы потеряли сегодня 92 пациента, всего умерших – 2992. Вылечилось сегодня 5018 пациентов, всего 38 809", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
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