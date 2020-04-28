В Севастополе более 30 строителей заразились коронавирусом

"Буквально сегодня пришла информация – на одной из наших строительных площадок появился у нас небольшой очаг - 36 человек инфицированных – это практически столько, сколько у нас появилось за два месяца за весь предыдущий период. (У них) легкое бессимптомное проявление, все строители госпитализированы, очаг обсервирован", - сказал Развожаев Путину на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.