В Севастополе более 30 строителей заразились коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Новой коронавирусной инфекцией на одной из строек в Севастополе заразились 36 строителей, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
"Буквально сегодня пришла информация – на одной из наших строительных площадок появился у нас небольшой очаг - 36 человек инфицированных – это практически столько, сколько у нас появилось за два месяца за весь предыдущий период. (У них) легкое бессимптомное проявление, все строители госпитализированы, очаг обсервирован", - сказал Развожаев Путину на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
Очаг, о котором рассказал глава города, - стройка на аэродроме "Бельбек". Ранее там был выявлен один строитель с диагнозом COVID-19. Развожаев отметил, что стройка была изолирована, а все заболевшие помещены в две больницы – инфекционную и больницу №9 Севастополя.
Всего до сегодняшнего дня, по словам врио губернатора, в регионе было 37 заболевших, девять человек выздоровело.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.