В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 501

ГАЗА, 28 апр - РИА Новости. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на палестинских территориях достигло 501, сообщила министр здравоохранения Май аль-Кела во вторник на вечернем брифинге.
"Сегодня вечером выявлены 6 новых случаев заражения коронавирусом - в районе Бер Нибала в окрестностях Иерусалима. Общее количество инфицированных достигло 501, из них 255 случаев выявлены в Восточном Иерусалиме. Четыре человека скончались", - заявила аль-Кела.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.