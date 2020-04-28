Число жертв коронавируса в Чечне достигло семи человек

ГРОЗНЫЙ, 28 апр – РИА Новости. В Чечне количество жертв В Чечне количество жертв коронавируса увеличилось до 7, за последние сутки скончался еще один человек, 53 выписаны с выздоровлением, сообщил во вторник министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

В понедельник министр сообщал о шести летальных исходах и 26 выздоровевших.

"Всего в Чечне выявлено 447 положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию, семь человек мы потеряли, несмотря на усилия медиков, 79 выписаны с выздоровлением", - проинформировал в эфире телеканала "Грозный" Сулейманов.

За сутки количество больных увеличилось на 18 человек.

По словам министра, из госпитализированных с COVID-19 11 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, 185 человек получают кислородную поддержку.

Ранее в понедельник глава Чечни заявил, что ограничительные меры, введённые в регионе в связи с пандемией, полностью оправдывают себя и ситуация находится под контролем властей.