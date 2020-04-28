Число случаев коронавируса в Московской академии СК выросло до 13

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще у 10 студентов Московской академии СК России выявлен коронавирус, общее число заболевших достигло 13, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось о 3 заражённых инфекцией.
"Александр Бастрыкин (глава СК) продолжает лично следить за состоянием здоровья заболевших студентов Московской академии СК России. При этом было отмечено, что их число увеличилось еще на 10 человек", - сказала Петренко.
По ее словам, Бастрыкин решил разместить московских студентов после медицинского обследования в общежитиях Санкт-Петербургской академии СК России, где они на период самоизоляции будут обеспечены всем необходимым для комфортного проживания.
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