В Британии число жертв коронавируса достигло 21678

Накануне в британских больницах скончались 360 человек – это самый низкий суточный прирост за четыре недели, однако системы оповещения в выходные работают не в полную силу, так что во вторник цифра ожидаемо выше; количество заболевших накануне увеличилось на 4 310 человек.