Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

"В нем речь идёт о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение диким зверям, оставляя их умирать. А старик-отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю, это не наш генетический код", - подчеркнул Путин.