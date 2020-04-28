Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
"Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жёстких порядках. Однако и это не помогло. И, в конечном счёте, она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна", - сказал Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, трансляция которого велась на телеканале "Россия 24".
Президент также напомнил сюжет рассказа Джека Лондона "Закон жизни".
"В нем речь идёт о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение диким зверям, оставляя их умирать. А старик-отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю, это не наш генетический код", - подчеркнул Путин.
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