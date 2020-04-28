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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T19:37
https://ria.ru/20200428/1570708119.html
Путин назвал работу врачей в период пандемии медицинским фронтом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472437_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_59c6eaf80c39f899958eff7c1d98b80f.jpg
РИА Новости

Путин назвал работу врачей в период пандемии медицинским фронтом

19:37 28.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания, где врачи на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас, сказал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, трансляцию которого вел канал "Россия 24".
"Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их сравнить нельзя. И слава Богу! Но надо четко понимать, мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом, и его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей преуменьшать тоже нельзя. Мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире несёт распространение коронавируса. Делаем все возможное, чтобы его остановить", - отметил президент.
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"Основной удар держат, конечно, наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас. Их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены", - подчеркнул Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
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