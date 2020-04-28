Путин назвал работу врачей в период пандемии медицинским фронтом

"Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их сравнить нельзя. И слава Богу! Но надо четко понимать, мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом, и его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей преуменьшать тоже нельзя. Мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире несёт распространение коронавируса. Делаем все возможное, чтобы его остановить", - отметил президент.