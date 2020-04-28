В Адыгее раздадут около 23 тысяч продуктовых наборов

Отмечается, что Кумпилов поставил задачу максимально охватить благотворительной акцией всех, кому нужна поддержка, но по разным причинам помощь еще не получена. Главам муниципалитетов поручено откликаться на персональные просьбы, заявки, которые поступают из разных коммуникативных каналов, в том числе и по партийной линии.