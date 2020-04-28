В Адыгее раздадут около 23 тысяч продуктовых наборов

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Около 23 тысяч продуктовых наборов раздадут в Адыгее пострадавшим от пандемии в рамках благотворительной акции, организованной главой республики Муратом Кумпиловым, сообщает его пресс-служба.
"В Адыгее в период ограничительных мер, связанных с предупреждением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, стартовала очередная благотворительная акция по поддержке нуждающихся жителей. В этот раз организатором акции выступило АРО ВПП "Единая Россия" по инициативе главы республики Адыгея, секретаря регионального отделения партии Мурата Кумпилова. В рамках акции за счет внебюджетных средств сформировано около 23,5 тысячи продуктовых наборов, которые доставляются наиболее нуждающимся и пострадавших от пандемии малоимущим семьям, инвалидам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кумпилов поставил задачу максимально охватить благотворительной акцией всех, кому нужна поддержка, но по разным причинам помощь еще не получена. Главам муниципалитетов поручено откликаться на персональные просьбы, заявки, которые поступают из разных коммуникативных каналов, в том числе и по партийной линии.
"Сегодня многие оказались в сложной жизненной ситуации. Чтобы оказать максимально возможную на данный момент помощь, важно объединить все виды поддержки – федеральную, региональную, спонсорскую, подключить весь партийный ресурс", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Сообщается, что волонтеры уже приступил к доставке наборов адресатам.
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