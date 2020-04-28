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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T01:20
https://ria.ru/20200428/1570707946.html
Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570991_475:0:2963:1399_1036x0_80_0_0_0a401a1f50c8bde1535c0d5d09ebbd8c.jpg
РИА Новости

Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса

19:35 28.04.2020 (обновлено: 01:20 29.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пандемия COVID-19 может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других профилактических мер. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Центрального Ланкашира. Результаты их исследований опубликовало издание The Conversation.
В ходе работы специалисты выяснили, что предлагаемые властями меры по борьбе с пандемией способствовали развитию полезных привычек у населения. Так, если до распространения COVID-19 всего 32% мужчин и 64% женщин в Британии мыли руки после похода в общественный туалет, то теперь 83% жителей делают это более регулярно.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
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Также положительный эффект в борьбе с сезонным гриппом оказало закрытие образовательных учреждений: именно школьники из-за слабого иммунитета и частых контактов являются одной из групп риска при сезонных инфекциях.
В статье отмечается, что распространению заболеваний помешала и практика соблюдения социальной дистанции.
При этом ученые не могут пока назвать, насколько сильно снизится заболеваемость гриппом: у многих других болезней наблюдаются схожие симптомы и точные подсчеты пока представляются затруднительными. Однако в Японии на второй неделе февраля заявили, что уровень заболеваемости гриппом на 60% ниже, чем в тот же период год назад. Как отмечают эксперты, аналогичная тенденция наблюдается и в Европе.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,9 миллиона человек, из них более 200 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 93 тысяч человек, 867 из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЯпонияВ мире
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"Двойное инфицирование - когда человек одновременно заражается и гриппом, и COVID-19 - особенно опасно как для самих больных, так и для окружающих. Если человек заразился гриппом раньше, тест-системы могут не выявить SARS-CoV-2. А значит, инфицированный продолжит распространять опасный штамм. Подобные случаи уже зафиксированы. Ученые из КНР опубликовали статью, в которой детально описали состояние пациента, зараженного обоими патогенами. В ходе исследования три теста на наличие коронавируса показали отрицательный результат. Ранее ученые из Стэнфордского университета подтвердили, что люди, заболевшие ОРВИ, могут заразиться и коронавирусом. Специалисты проанализировали данные о 562 пациентах с подозрением на COVID-19. Выяснилось, что каждый пятый заболевший коронавирусом также страдал и от других ОРВИ. Кроме того, каждый 10-й пациент, госпитализированный с обычной простудой, оказался болен также COVID-19. То же самое касается и гриппа, если сезонная эпидемия накладывается на пандемию COV
29 апреля, 04:36
ssandrea
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