Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пандемия Пандемия COVID-19 может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других профилактических мер. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Центрального Ланкашира. Результаты их исследований опубликовало издание The Conversation.

В ходе работы специалисты выяснили, что предлагаемые властями меры по борьбе с пандемией способствовали развитию полезных привычек у населения. Так, если до распространения COVID-19 всего 32% мужчин и 64% женщин в Британии мыли руки после похода в общественный туалет, то теперь 83% жителей делают это более регулярно.

Также положительный эффект в борьбе с сезонным гриппом оказало закрытие образовательных учреждений: именно школьники из-за слабого иммунитета и частых контактов являются одной из групп риска при сезонных инфекциях.

В статье отмечается, что распространению заболеваний помешала и практика соблюдения социальной дистанции.

При этом ученые не могут пока назвать, насколько сильно снизится заболеваемость гриппом: у многих других болезней наблюдаются схожие симптомы и точные подсчеты пока представляются затруднительными. Однако в Японии на второй неделе февраля заявили, что уровень заболеваемости гриппом на 60% ниже, чем в тот же период год назад. Как отмечают эксперты, аналогичная тенденция наблюдается и в Европе.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,9 миллиона человек, из них более 200 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 93 тысяч человек, 867 из них умерли.