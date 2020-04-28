Путин заявил о недопустимости человеческих жертв в пользу экономики

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Выбор в пользу экономического развития в России в период пандемии коронавируса вместо жизней людей - дикость и варварство, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами во вторник.
"И еще об одном нравственном моральном выборе, который стоит перед нами сейчас: в мире в целом, а порой и у нас в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии, и это, конечно, очень, очень важно. Но что в этой связи предлагается: предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией. И просто как можно быстрее отменить все ограничения, а если кто-то может заболеть, то пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрет - значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя", - сказал Путин.
Он напомнил, что "из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени".
"Наверное, тогда просто не было иного выхода, но мы живем в XXI веке, и скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают к дикости и варварству", - заключил президент.
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