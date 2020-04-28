Путин заявил, что жизнь после коронавируса обязательно наладится

"Сейчас каждый наш, пусть даже не большой, но все-таки реальный успех, тем более, каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится, и в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".