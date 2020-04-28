Ярославские власти помогут жителям региона вернуться из-за границы

По слова Миронова, областные власти организуют автобусы, на которых забирают прибывших в аэропорты земляков. По возвращении в регион люди обязательно проводят 14 дней в обсерваторе.

"Каждый подписывает такое согласие при заполнении заявления о выезде через портал Госуслуг. Сейчас на портале зарегистрировано более 250 заявок от наших жителей, которые находятся в 49 странах мира. Будем бороться за каждого и возвращать домой. Обязательно вызволим всех", - подчеркнул Миронов.