Ярославские власти помогут жителям региона вернуться из-за границы

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области поможет вернуться на родину всем землякам, которые не могут выехать из-за границы в связи с пандемией коронавируса, на данный момент их порядка 250 человек в 49 странах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Прикладываем максимум усилий, чтобы вывезти из-за рубежа оставшихся там в связи с пандемией жителей региона. Эта масштабная работа ведется во взаимодействии с МИД, российскими консульствами, Росавиацией, Минкомсвязи", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
По слова Миронова, областные власти организуют автобусы, на которых забирают прибывших в аэропорты земляков. По возвращении в регион люди обязательно проводят 14 дней в обсерваторе.
"Каждый подписывает такое согласие при заполнении заявления о выезде через портал Госуслуг. Сейчас на портале зарегистрировано более 250 заявок от наших жителей, которые находятся в 49 странах мира. Будем бороться за каждого и возвращать домой. Обязательно вызволим всех", - подчеркнул Миронов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.