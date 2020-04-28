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Ярославская область
Ярославская область
2020-04-28T19:29
https://ria.ru/20200428/1570707564.html
Ярославские власти помогут жителям региона вернуться из-за границы
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РИА Новости

Ярославские власти помогут жителям региона вернуться из-за границы

19:29 28.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области поможет вернуться на родину всем землякам, которые не могут выехать из-за границы в связи с пандемией коронавируса, на данный момент их порядка 250 человек в 49 странах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Прикладываем максимум усилий, чтобы вывезти из-за рубежа оставшихся там в связи с пандемией жителей региона. Эта масштабная работа ведется во взаимодействии с МИД, российскими консульствами, Росавиацией, Минкомсвязи", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
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По данным правительства области, накануне в регион доставлены граждане, прилетевшие из Греции и Индии. Сегодня четверо прибудут из Израиля.
По слова Миронова, областные власти организуют автобусы, на которых забирают прибывших в аэропорты земляков. По возвращении в регион люди обязательно проводят 14 дней в обсерваторе.
"Каждый подписывает такое согласие при заполнении заявления о выезде через портал Госуслуг. Сейчас на портале зарегистрировано более 250 заявок от наших жителей, которые находятся в 49 странах мира. Будем бороться за каждого и возвращать домой. Обязательно вызволим всех", - подчеркнул Миронов.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ярославская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МироновКоронавирусыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваГрецияШереметьево (аэропорт)Ярославская областьОбщество
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