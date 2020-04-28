Меры господдержки экономики будут постоянно дополняться

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Меры поддержки экономики со стороны государства будут постоянно дополняться, власти помогут бизнесу сохранить рабочие места, окажут помощь тем, кто потерял работу, заявил президент России Владимир Путин.
По итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ Путин обратился к гражданам и отметил, что сейчас главное - это человеческие жизни.
"Мы всё обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги", - добавил Путин.
"Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться", - подчеркнул глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.