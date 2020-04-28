Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях

Покупатель у кассы в аптеке

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.

Так, действие документа не затронет работодателей и работников следующих видов предприятий:

1 непрерывно действующие организации, предприятия, имеющие оборудование для непрерывного технологического процесса; непрерывно действующие организации, предприятия, имеющие оборудование для непрерывного технологического процесса; 2 медицинские учреждения и аптеки; медицинские учреждения и аптеки; 3 организации, обеспечивающие жителей продуктами и товарами первой необходимости; организации, обеспечивающие жителей продуктами и товарами первой необходимости; 4 службы, выполняющие неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания; службы, выполняющие неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания; 5 организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы; организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы; 6 финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги; финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги; 7 иные организации, которые определят местные власти, исходя из обстановки в регионе. иные организации, которые определят местные власти, исходя из обстановки в регионе.

Также, согласно указу, федеральные и региональные органы власти, а также СМИ должны определить число сотрудников, которые с 1 по 11 мая будут обеспечивать их работу.

Ранее во вторник Путин на совещании по противодействию коронавирусу объявил, что режим нерабочих дней продлевается до 11 мая. Таким образом, 6—8 мая будут нерабочими днями с сохранением заработной платы.

По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 93 558 человек (подавляющее большинство из них — в Москве ), 8456 выздоровели, еще 867 пациентов умерли.

В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировали свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек, 211 тысяч погибли.