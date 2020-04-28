Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
Так, действие документа не затронет работодателей и работников следующих видов предприятий:
1непрерывно действующие организации, предприятия, имеющие оборудование для непрерывного технологического процесса;
2медицинские учреждения и аптеки;
3организации, обеспечивающие жителей продуктами и товарами первой необходимости;
4службы, выполняющие неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания;
5организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы;
6финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги;
7иные организации, которые определят местные власти, исходя из обстановки в регионе.
Также, согласно указу, федеральные и региональные органы власти, а также СМИ должны определить число сотрудников, которые с 1 по 11 мая будут обеспечивать их работу.
Ранее во вторник Путин на совещании по противодействию коронавирусу объявил, что режим нерабочих дней продлевается до 11 мая. Таким образом, 6—8 мая будут нерабочими днями с сохранением заработной платы.
В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировали свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек, 211 тысяч погибли.
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