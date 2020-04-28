2020-04-28T19:24
2020-04-28T19:24
https://ria.ru/20200428/1570707330.html
Путин поручил Мишустину установить 28 апреля День работника скорой помощи
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РИА Новости
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РИА Новости
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Путин поручил Мишустину установить 28 апреля День работника скорой помощи
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил премьер-министр РФ Михаилу Мишустину
до 1 мая установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Кремля.
2020-04-28T19:24
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32473864&type=mp4
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Путин поручил Мишустину установить 28 апреля День работника скорой помощи
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил премьер-министр РФ Михаилу Мишустину
до 1 мая установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации
Путин поручил премьер-министру России Мишустину установить 28 апреля профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Срок исполнения поручения - 1 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
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