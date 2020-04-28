В Греции обяжут носить медицинские маски

АФИНЫ, 28 апр - РИА Новости. В Греции в период возвращения к нормальной жизни после снятия ограничений из-за коронавируса граждане должны будут носить защитные маски в общественных местах, сообщил заместитель министра развития и инвестиций, ответственный за промышленность и торговлю, Никос Папатанасис на брифинге во вторник.

Ранее премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении рассказал о плане постепенного снятия ограничительных мер, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса . После выступления главы правительства министры представили детали плана.

С 4 мая восстановится транспортное сообщение по всей Греции, за исключением островов. В этот же день откроются магазины розничной торговли, за исключением крупных торговых центров типа "магазин в магазине". Предприятия должны будут соблюдать существующие правила с ограничением на вход клиентов. Салоны красоты и парикмахерские будут работать исключительно по предварительной записи.

"В магазинах будет обязательным ношение защитной маски как сотрудниками, так и посетителями. Они должны держать между собой дистанцию в 1,5-2 метра", - сообщил Папатанасис.

Маски будут обязательными также в парикмахерских и салонах красоты, общественном транспорте.

По его словам, на первом этапе предприятия общественного питания смогут обслуживать клиентов только за столиками на открытом воздухе. Расстояние между столиками должно быть увеличено.

Замминистра инфраструктуры и транспорта Яннис Кефалояннис обратился с просьбой не пользоваться общественным транспортом при малейшем недомогании или признаках болезни.