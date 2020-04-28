Путин прокомментировал ограничения, связанные с коронавирусом

"Любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласится, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы и конституционных прав", - сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.