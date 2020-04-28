Путин прокомментировал ограничения, связанные с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Любые запреты, даже оправданные, раздражают и злят, но трудно согласиться, когда это выливается в самолюбование и пренебрежение к окружающим, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с пандемией коронавируса.
"Любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласится, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы и конституционных прав", - сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.